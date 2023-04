LAÍRE ROSADO: Deputado Raimundo Fernandes e o apoio à adutora Assú-Mosso´ro

DEPUTADO RAIMUNDO FERNANDES E O APOIO À ADUTORA ASSÚ-MOSSORO

Conheci Raimundo Fernandes quando veio de São Miguel para estudar no Colégio Diocesano Santa Luzia, onde se concentrava a maioria dos estudantes que vinha de outros municípios.

Alegre e comunicativo, Raimundinho, como era conhecido, logo se projetou entre os colegas, tornando-se conhecido e participando não somente das atividades escolares, mas, também, da vida social em Mossoró.

Eleito deputado estadual em 1986, voltei a encontrar Raimundo Fernandes, que já era deputado e me recebeu com alegria. Como chamava a todos aplicando o diminutivo no nome, também me chamava de Lairinho.

Nos primeiros dias de mandato, Raimundo, deputado de oposição, me procurou para que conseguisse uma audiência dele com o então governador Geraldo Melo. Sei que você é amigo de Geraldo, falou, e não tenho conseguido esse diálogo, por ser ligado a José Agripino. Depois de alguns dias, a audiência aconteceu.

Em final de mandato, estava obstinado em aprovar o projeto para a construção de uma adutora levando água de Assú para Mossoró. No dia em que fui entregar essa proposta, recebi a solidariedade do deputado Raimundo Fernandes. Digo solidariedade, pela maneira como se expressou: “Lairinho, você vai ser motivo de gozação dos outros deputados, por apresentar uma proposta tão absurda. Para demonstrar o meu apoio e não deixar você isolado, vou também subscrever o documento”. Depois, entendi que havia um movimento da oposição para que a adutora não fosse construída, ao menos por nossa iniciativa.

Assim, a adutora que depois foi denominada de Jerônimo Rosado, foi originada em documento contando com assinatura de dois deputados estaduais, Laíre Rosado e Raimundo Fernandes. Mesmo sem assinatura/subscrição de outros colegas, foi aprovado em plenário sem dificuldades. Por dever de justiça registro que o governador Geraldo Melo, desde o momento em que apresentei a ideia, tornou-se um entusiasta da proposta, o que facilitou a execução do projeto, que hoje ajuda no fornecimento de água potável à população mossoroense.

Em outra oportunidade, voltarei a falar sobre essa adutora, tão importante para todos nós, mas que recebeu uma oposição insana por parte de adversários políticos de Mossoró.