LAÍRE ROSADO: Definição de Candidaturas Majoritárias

A governadora Fátima Bezerra não será candidata única ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Todos sabem que, mais cedo ou mais tarde, o nome da oposição será anunciado, mesmo sem o apoio da totalidade dos que fazem oposição ao governo atual.

O anúncio da decisão está previsto para a próxima terça-feira, 19, sendo mais provável que o ex-vice-governador Fábio Dantas, do Solidariedade, seja o escolhido. Entre os possíveis candidatos a vice-governador, a ex-prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa é quem conta com a simpatia da maioria dos articuladores dessa candidatura majoritária.

A demora da oposição em anunciar os nomes dos seus candidatos não acarretou prejuízo eleitoral acentuado. O fortalecimento da candidatura Fátima Bezerra, até agora, é resultado de uma bem elaborada estratégia política e não consequência da demora na definição de candidaturas pela oposição.

Conhecidos os candidatos ao governo do estado e ao Senado, o eleitor poderá se posicionar melhor em relação ao seu voto. Deverá ser uma escolha fácil, pois os nomes são bem conhecidos na política potiguar. Fátima Bezerra será beneficiada pelo apoio do ex-presidente Lula enquanto a oposição terá que superar o desgaste do presidente Bolsonaro, com grande rejeição em toda região Nordeste. Porém, as pesquisas de opinião de votos mostram que esses dois aspectos ainda não estão influenciando o eleitor, embora devam ainda ser bem explorados.

Fátima ou Fábio? Carlos Eduardo ou Rogério Marinho? Outro nome da 3ª via? Ao contrário do que aconteceu em 2018, não surgiram nomes novos para 2022. Fátima Bezerra, embora não pertencendo à família tradicional no estado, está na vida pública há mais de trinta anos. Fábio Dantas, Carlos Eduardo e Rogério, além de fazerem parte de famílias com sobrenomes tradicionais estão na política potiguar há bastante tempo.

Ao que parece, é a política voltando ao seu leito normal. Aliás, como acontece no mundo inteiro.