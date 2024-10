LAÍRE ROSADO Campos X Nikolas

João Campos, 30, prefeito reeleito do Recife, e Nikolas Ferreira, 28, deputado federal mineiro, surgem como renovação da polarização esquerda e direita no Brasil. Os dois podem ser protagonistas de disputas nacionais em um futuro não tão distante. Nas últimas eleições, os dois já funcionaram como cabos eleitorais, participando de candidatos a prefeito em diferentes municípios, papel que caberia principalmente a Bolsonaro e a Lula.

Enquanto o presidente Lula ainda não conseguiu um sucessor, o ex-presidente Bolsonaro viu sua liderança perder a unanimidade e ser dividida e ocupada entre vários políticos. Nas últimas eleições, o PT, aparentemente, perdeu espaço político. A direita, embora dividida, ocupou espaço maior, representada por grupos identificados como de extrema direita, direita e centro direita. Os resultados finais não tiveram a influência direta de lula nem de Bolsonaro, como em eleições anteriores.

Em entrevista recente ao programa Roda Viva, João Campos fez questão de reiterar que Lula, disputando a reeleição, será o seu candidato a presidente em 2026 De qualquer forma, a unidade confirma que o candidato será uma decisão do presidente. Com Bolsonaro inelegível, Michele Bolsonaro afirmou que Nikolas Ferreira poderá ser o candidato a presidente, apoiado por Bolsonaro. Entretanto, o deputado mineiro divergiu do ex-presidente em alguns apoios a candidaturas a prefeito, a começar por São Paulo.

Ainda é cedo para uma análise mais precisa sobre a sucessão presidencial. Embora elegendo o maior número de prefeitos em 2024, o que pode parecer surreal, os partidos de direita, fazem parte da base aliada do governo do presidente Lula da Silva. PSD e MDB, que mais prefeituras conquistaram, incluindo cinco capitais cada, fazem parte dessa base de apoio.

Pode ser muito cedo para um maior destaque ao trabalho de João Campos ou de Nikolas Ferreira, mas os dois acompanham com atenção as transformações que se processam na política nacional, pegando a oportunidade quando ela surgir.