LAÍRE ROSADO: Bolsonaro, um discurso prejudicial

Apoiadores do presidente Bolsonaro e adversários do partido dos trabalhadores insistem com o presidente Jair Bolsonaro para que mude o seu discurso político. A campanha está precisando dessa providência. Está provado que o ataque às urnas eletrônicas, agressões ao Pode Judiciário e outras Instituições, têm ajudado ao ex-presidente Lula a aumentar suar margem na diferença registradas nas pesquisas eleitorais.

Os coordenadores da campanha bolsonarista sabem da necessidade em recuperar eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, mas estão se afastando politicamente do presidente. É gente que não gosta desses ataques e torce para que haja mudança no discurso atual. Isso poderá acontecer a partir dos próximos pronunciamentos.

Para os assessores bolsonaristas, é preciso sair do discurso voltado só para a bolha dos seguidores, o que parece não ser fácil para o presidente Bolsonaro. E apontam para a “Pec das Bondades”, que já poderia estar sendo utilizada com mais frequência, mas o presidente prefere continuar atacando os ministros do STF, do TSE e as Urnas Eletrônicas.

Para persuadir o presidente, entretanto, os conselheiros entendem ser fundamental convencer, em primeiro lugar, “os filhos do presidente”, sobretudo o vereador Carlos Bolsonaro, o mais radical de todos, o mais ouvido pelo pai. Talvez, pelo fato de pensarem da mesma forma.