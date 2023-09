LAÍRE ROSADO: Bolsonaro e Michele, as apostas do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estão sendo considerados os dois principais trunfos do Partido Liberal para as próximas eleições . Por esse motivo, Diretório Nacional lhes transfere salários vantajosos.

Jair Bolsonaro foi nomeado presidente de honra do PL, com salário de R$ 39,2 mil, conforme divulgado pela jornalista Carla Araújo, do UOL. A esposa, Michele Bolsonaro, foi indicada presidente do PL Mulher, e recebe salário no mesmo valor, isto é, R$ 39.2mil.

Dirigentes do PL pretendem realizar pesquisa, até o final de 2023, para avaliar qual o cenário mais vantajoso a ocupar. Quer saber se o ex-presidente rende mais votos estando solto ou preso na cadeia. No primeiro caso, viajaria pelo país pedindo votos para os candidatos do partido. Preso, o PL usaria o discurso de mártir, para comover o eleitorado.

No caso de uma provável prisão de Bolsonaro, Michele está preparada para substituir o marido. Teria alguns pequenos retoques, como um treinamento para melhorar o discurso, hoje mais voltado ao público evangélico.

Em uma eleição bastante apertada, Lula foi eleito presidente da República com 50.90% dos votos e Bolsonaro recebendo 40,10%, pouco mais de 2 milhões de votos, num total de 118 milhões. A eleição para o Congresso Nacional, entretanto, foi mais favorável aos bolsonaristas.

Derrotados para a presidência da República, os bolsonaristas tentarão eleger a maioria dos prefeitos, nas eleições de 2024, preparando as forças de centro-direita para elegerem o sucessor de Lula. Em política, nada é impossível.