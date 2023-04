LAÍRE ROSADO: ADUTORA ASSÚ – MOSSORÓ

Cerca de metade da população mossoroense faz uso da água transportada pela Adutora Jerônimo Rosado de Assú, até Mossoró. Para que isso acontecesse, travou-se uma verdadeira batalha entre seus defensores e o grupo da ex-prefeita Rosalba Ciarlini com o deputado federal Betinho Rosado que, sem justificativa plausível, assumiu posição radical contra sua construção.

Registrei, anteriormente, que sofri boicote na Assembleia Legislativo. Deputado de primeiro mandato, não cheguei a acreditar que um projeto do interesse da cidade recebesse uma oposição tão cerrada de outros políticos. Somente o deputado Raimundo Fernandes subscreveu minha proposta e ainda declarou que ficaria solidário comigo para que eu não fosse ridicularizado. Para ele, o projeto era inviável.

Não desisti e continuei trabalhando no projeto, até que ele fosse aprovado. Como registrei anteriormente, tinha um apoio importante que era o próprio governador Geraldo Melo. O projeto terminou fazendo parte da construção de adutoras no RN, sendo concluído alguns anos depois no governo de Garibaldi Alves Filho.

Rosalba, Carlos Augusto e Betinho mobilizaram prefeitos, vereadores, lideranças de todo o Oeste para que se posicionassem contra a construção da adutora que, segundo eles, prejudicaria os demais municípios. O deputado Betinho dizia que era um projeto faraônico e que seria muito mais viável e econômico a perfuração de mil poços profundos, o suficiente para abastecer de água Mossoró e à região.

Além de Mossoró, o projeto tinha previsão de fornecer água às comunidades por onde passaria a adutora e o município de Serra do Mel. José deAnchieta Fernandes, que foi prefeito desse município, disse-me que queria que chegasse uma campanha para que Rosalba ou Betinho, passando pela Serra pedisse um copo d´água para receber uma resposta à altura.

Nos debates, por diversas vezes, apelei para o emocional. Sempre ouvia dizer que uma solução d´água para Mossoró fazia parte da agenda do governador Dix-sept Rosado, que faleceu em desastre aéreo quando se dirigia ao Rio de Janeiro, em viagem administrativa. Comentava não ser possível entender que um filho de Dix-sept, deputado federal e a nora, prefeita da cidade tomasse posição contrária a um projeto que aumentaria a oferta d´água na cidade. Felizmente, saímos vitoriosos. A adutora foi construída e hoje está integrada ao sistema distribuidor de Mossoró e de outras comunidades.

Valeu a pena lutar.