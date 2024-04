LAÍRE ROSADO Acontecimentos políticos do fim de semana

Enquanto em Natal, a sucessão municipal mobiliza a classe política há algum tempo, em Mossoró, uma estranha letargia contaminava as lideranças locais. Nos últimos dias, houve uma reviravolta nessa área e o marasmo parece ter sido superado. Uma série de acontecimentos na política local, alguns deles tidos como inesperados, finalmente agitaram os meios políticos mossoroenses.

A candidatura do prefeito Allyson Bezerra à reeleição parecia intimidar os adversários, que observavam, em silêncio, o desenrolar dos acontecimentos. Bem avaliado nas pesquisas de opinião pública e com os cofres da prefeitura bem abastecidos ocupa um invejável espaço de favoritismo.

A deputada Isolda Dantas, tida como candidata natural do PT, não mostra muito interesse em disputar o cargo. Ao que parece, está articulando a militância para a apresentação da candidatura oficial que poderá ser representada pelo professor Josivan Barbosa, que retornou aos quadros partidários e aceito o desafio.

O senador Rogério Marinho, presidente regional do PL, acreditou na possibilidade de indicar o candidato a vice-prefeito ao lado de Allyson. Não concretizando o projeto, sem perda de tempo, partiu para a apresentação de uma candidatura própria do partido. Apresentou o nome do ex-vereador Genivan Vale, que aceitou o convite e já está estruturando sua campanha. Compôs a nominata para a eleição dos vereadores e analisa um nome para ser seu companheiro de chapa.

A surpresa do fim de semana foi a ex-deputada e ex-vereadora Larissa Rosado ser convidada pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para assumir o diretório estadual no estado. Siqueira esclareceu que conhecia bem a capacidade de articulação política de Sandra Rosado e de Larissa, que já foram filiadas ao partido, e gostaria que ela aceitasse essa convocação.

Carlos Siqueira explicou que o presidente anterior do diretório estadual, ex-deputado Rafael Motta, não aceitou a orientação da direção nacional do PSB, que aceitava sua candidatura a prefeito, mas não admitia o apoio do partido a outro candidato que não fosse o do PT, no caso, a deputada federal Natália Bonavides. Rafael transferiu sua filiação partidária para o Avante e, ainda esta semana, Larissa será recebida por Siqueira, em Brasília, quando haverá a formalização de sua posse na presidência do diretório estadual do PSB no Rio Grande do Norte.