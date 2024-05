LAIRE ROSADO – A Força Política de Álvaro Dias

O Rio Grande do Norte, a exemplo do que ocorre por toda parte, está substituindo as lideranças mais tradicionais por novos dirigentes políticos. Questão do próprio tempo, que se encarrega de fazer a seleção natural dos seres vivos. Em nosso estado, a governadora Fátima Bezerra, que não tem origem políticas entre as oligarquias, já soma dois mandatos de deputado estadual, três vezes eleita deputada federal, um mandato de senador e dois de governador do Estado. Queiram ou não desejem seus adversários, mesmo tendo origem paraibana, firmou-se como liderança política no solo potiguar.

Lideranças tradicionais como Garibaldi e Henrique Alves, José Agripino Maia, entre outros, continuam como referências políticas eventuais, resquícios dos cargos políticos exercidos anteriormente. É possível que faltem, no momento, nomes que substituam lideranças que passaram pela história política local. Entretanto, é bom lembrar, ninguém é insubstituível.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias não é um político novo, na expressão da palavra. Antes, foi eleito vice-prefeito de Caicó, deputado estadual por sete vezes, um mandato de deputado federal, vice-prefeito de Natal e prefeito da capital seguido de reeleição. São onze mandatos, mas foi como prefeito de Natal que conseguiu firmar sua liderança política atual, tendo seu apoio disputado entre todos os candidatos a sua própria sucessão.

Outros políticos estaduais também ocupam ou exerceram funções importantes, como o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves, o presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira de Souza e deputados federais que estão exercendo o mandato até por mais de uma vez. Á exceção do vice-governador Walter Alves, não se identificam representantes das famílias tradicionais em postos chaves na política estadual.

O prefeito Álvaro Dias não disputará cargo eletivo em 2024, mas pretende mostrar força na campanha municipal, transferindo votos para o seu candidato. A responsabilidade de Álvaro é muito grande, pois terá que provar seu poder político por meio da transferência de votos para o seu candidato. E preferiu escolher um postulante que não está à frente nas pesquisas eleitorais. Para efeito de público, poderia ter anunciado seu apoio a Carlos Eduardo Alves, primeiro colocado nas pesquisas até hoje realizadas.

Em pesquisas eleitorais anteriores, colocava sempre o item “candidato do prefeito”. Aceitou os resultados apresentados e decidiu apoiar o nome do deputado Paulinho Freire, o terceiro colocado nas pesquisas atuais. Para amarrar seu apoio a Paulinho Freire, indicou seu candidato a vice-prefeito. Caiu em campo e espera que, em sessenta dias, o quadro eleitoral esteja modificado. Isso acontecendo, Álvaro pode afirmar que firmou uma liderança política, em condições de disputar cargos majoritários de senador ou de governador, nas eleições de 2026.

Laíre Rosado, médico e ex-deputado federal