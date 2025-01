LAIRE ROSADO A CANDIDATURA DE ALLYSON A GOVERNADOR

O prefeito e Mossoró, Allyson Bezerra estreou na política sabendo que ocuparia cargos importantes por muito tempo. Eleito deputado estadual e, em seguida, prefeito de Mossoró por duas vezes consecutivas, o caminho natural será disputar o governo do estado ou outro cargo majoritário estadual.

O ex-senador José Agripino identificou a liderança de Allyson e, muito cedo, anunciou o seu nome como possível futuro candidato a governador. Muitos não acreditaram nessa possibilidade, até que Allyson foi reeleito prefeito de Mossoró com 113.121 votos, representando 78,02% dos votos válidos (dados a todos os candidatos). Pode-se dizer que foi uma candidatura facilitada por quase quatro anos de prefeitura sem oposição. Habilidade política? Seus dois principais concorrentes, Lawrence Amorim e Genivan Vale assumiram o papel de oposicionistas faltando poucos meses para a eleição. Lawrence, (PSDB) recebeu 16.115 votos, 11,11% dos votos válidos enquanto Genivan Vale (PL): 11.019 votos, 7,60% dos votos válidos. Victor Hugo obteve (UP) 4.375 votos, 3,02% dos votos válidos enquanto a irmã Ceição (PRTB) foi votada por 360 eleitores, 0,25% dos votos válidos. Houve 3.059 votos brancos, 1,99% dos votos totais, e 5.864 votos nulos, 3,81%.

Em 1948, Mossoró possuía 5.864 eleitores. Dix-sept Rosado foi eleito prefeito da cidade com 72,10% dos votos, ou seja, 4.428 contra 1.436 recebidos pelo seu adversário, uma diferença, portanto de 2.992 sufrágios. Em 1950, Dix-sept interrompeu o mandato como prefeito de Mossoró, para ser candidato a governador do Estado do Rio Grande do Norte. Foi vitorioso, sendo eleito com um percentual de 59,77% dos votos apurados.

É natural que o prefeito de Mossoró pense em disputar o governo do estado em 2026. A vitória em Mossoró projetou seu nome em todo estado e as pesquisas eleitorais já colocam o seu nome entre os candidatos com chances de vitória. Em 30 de dezembro de 2024, a 96 FM de Natal divulgou uma pesquisa para Governador do Rio Grande do Norte em 2026, feita pelo Instituto AgoraSei, aplicada entre 3 e 8 de dezembro, com 800 pessoas entrevistas pelo telefone.

Na pesquisa espontânea, o senador Styvenson Valentim aparece em primeiro lugar, com 11 %, seguido por Allyson Bezerra com 8%, Fátima Bezerra, 3,8 e Natália Bonavides 2,9%.

Na pesquisa estimulada, Allyson Bezerra passa para a primeira colocação, com 32,0%, Styvenson Valentim, vem em seguida, com 17,5%, e Natalia Bonavides: 17,4%

No quesito rejeição, Allyson Bezerra é o menos rejeitado entre os nomes avaliados, com apenas 9,3%. Já Natalia Bonavides lidera a lista de rejeição com 39,5%, seguida por Rogério Marinho (30,8%), Álvaro Dias (19,4%), Walter Alves (15,8%) e Styvenson Valentim (15,0%).

É cedo para qualquer previsão com quase dois anos de antecedência. Entretanto, os que não acreditam na candidatura do prefeito de Mossoró ao Governo do Estado deve mudar de opinião, pois Allyson será pressionado pelos seus aliados para encampar esse projeto político.