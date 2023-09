LAIRE ROSADO: Cenários da sucessão natalense

A deputada federal Natália Bonavides conseguiu unir o partido dos trabalhadores em torno do seu nome como candidata à prefeita de Natal. A opinião geral é que terá votação consagradora, recebendo votos suficientes para ir ao segundo turno.

O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, em todas as pesquisas até hoje realizadas, é o candidato a prefeito que aparece como o preferido do eleitor da capital o estado, Mantido o quadro atual, seria o outro candidato a chegar ao segundo turno, disputando a fase decisiva com a deputada Natália.

O prefeito da capital, Álvaro Dias, pela aprovação da sua administração, é uma das lideranças políticas mais importantes de Natal e terá influência na votação do candidato que apoiar, já que, tendo sido reeleito, não poderá disputar o cargo nas eleições do próximo ano.

No projeto do bolsonarismo, o PL apresentará candidatura própria. O senador Rogério Marinho, no momento, não está falando em ser candidato. A opção poderá ficar com o deputado federal General Girão ou outro da confiança do sistema, com a missão de sustentar essa luta. O projeto é indicar um bolsonarista autêntico, com a missão de sustentar a direita para a campanha presidencial de 2026.

Há outros pretendentes ao cargo, como o deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil, com bom trânsito político em Natal, contando com o apoio do ex-senador José Agripino. Alguns partidos tradicionais costumam apresentar candidaturas, para que os candidatos a vereador tenham palanque para suas disputas. Outra constatação é que, no segundo turno, os partidos de tendências ideológicas assemelhadas se unem para a disputa final.

Para os militantes, o exercício da política é uma constante. E lembram da conhecida frase de José de Magalhães Pinto, ex-governador e ex-deputado federal por Minas Gerais: “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. Mesmo assim, o ex-deputada Ulysses Guimarães confirmou que “O político é um caçador de nuvens”.

Laíre Rosado, médico e ex-deputado federal