Lahye Neto volta à presidência do PSB em Mossoró

Depois de muitas conversas, o grupo de Larissa Rosado retorna ao PSB. Larissa, Sandra e Lahyre Rosado Neto em outro período estiveram à frente do partido e contribuíram para o fortalecimento da sigla no Estado.

De 2005 a 2018 o grupo cumpriu mandatos em nível municipal, estadual e federal, disputaram eleições legislativas e executivas e fortaleceram o partido no RN e no País. Em 2012 protagonizaram uma das campanhas mais disputadas da história de Mossoró. Foi um momento de grande ascensão do PSB no Estado.

Assumindo a presidência do partido em Mossoró nesta semana, Lahyre, que exerceu dois mandatos de vereador e por quatro anos foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico em Mossoró, pretende honrar a confiança não só da direção do partido que sempre manteve essa aproximação, mas da população também, no sentido de fortalecer as pautas defendidas pelo partido e levar ao maior número de pessoas possíveis, no intuito de politizar o maior número de pessoas possíveis.

“O PSB é um dos partidos mais valorosos deste País. Vamos somar, assim como deve ser feita a política e aproximar a população do que é a verdadeira política, aquela que transforma vidas e buscar contribuir com o debate e melhorias das cidades“, diz.

O diretório municipal vai realizar formação de novos quadros, buscar pessoas que já foram filiadas ao partidos e aquelas que estão filiadas para contribuir com o debate e com as eleições em Mossoró.