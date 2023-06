Laboratório do Hemonorte identifica paciente com fenótipo raro

SESAP/ASSECOM

Na tarde da última quinta-feira (1), uma criança de 11 anos, com anemia falciforme, deu entrada em uma unidade de saúde pública do Estado precisando com urgência de uma transfusão sanguínea.

Após o laboratório de Imuno-hematologia do Hemonorte analisar a amostra do paciente, constatou-se que este tinha um sangue com fenótipo raro (RzRz) e não disponível no RN. Em contato com o Cadastro Nacional de Sangues Raros, o sistema identificou uma bolsa disponível no Hemocentro do Ceará (HEMOCE), que foi prontamente disponibilizada.

Imediatamente, o Hemonorte promoveu o transporte do sangue Fortaleza/Natal, que chegou na manhã de hoje (2). “O sangue já foi testado e está disponível para distribuição e transfusão. A expertise dos servidores em identificar o caso de fenótipo raro com rapidez e união de forças entre as equipes multidisciplinares do HEMONORTE/HEMOCE a fim de viabilizar a transfusão o mais rápido possível, foi o que fez a diferença na vida do paciente, em virtude do seu quadro clínico. O paciente foi transfundido em menos de 24h e isso nos deixa muito orgulhoso do nosso trabalho”, ressaltou o Chefe do Laboratório de Imuno-hematologia, Francisco Júnior.

O Hemocentro do RN é uma das unidades que integra o Banco Nacional de Sangues Raros.