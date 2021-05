Katharina Gurgel transforma relatos e vivências de “invisíveis” em obra literária a ser lançada no próximo sábado (08)

A percepção e a sensibilidade humana da cantora e produtora musical Katharina Gurgel é algo que salta aos seus olhos mansos. Observadora atenta do cotidiano do seu habitat natural, Kath enfeixou em livro relatos reais daqueles e daquilo que só ela conseguiu enxergar e ouvir.

Nasceu assim “Crônicas da Vida Real – o Visível do Invisível”, seu primeiro livro, a ser lançado no próximo sábado (08), com selo da editora Sarau das Letras e prefácio da jornalista Luíza Gurgel, sua filha. A foi contemplada no edital da Lei Maurício de Souza, da Prefeitura de Mossoró no ano passado.

A pré-venda do livro já está aberta e pode ser adquirido via Pix ou depósito bancário com retirada no dia do lançamento, devidamente autografado, a partir das 14h, na Frota Gourmet. Quem adquirir dois exemplares ganha uma sacola personalizada.

Serviço: