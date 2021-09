Katharina Gurgel canta Gal Costa no feriado da Liberdade

A produtora cultural e cantora Katharina Gurgel fará show no próximo dia 30 de setembro (feriado), a partir das 20h, na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.

O show “Vaca Profana” foi aprovado pela Lei Aldir Blanc/Prefeitura Municipal de Mossoró/Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo e do Governo Federal. Era para ter sido apresentado no ano passado, o que não aconteceu devido a pandemia.

Fã da cantora Gal Costa, Katharina fala que pensou no projeto como forma de homenageá-la, brindando os seus 75 anos de vida e 55 anos de carreira, comemorados em 2020, dando ao show o nome de “Vaca Profana”, um dos trabalhos mais aplaudidos da cantora baiana.

Acompanham Katharina Gurgel nesse show, a banda formada pelos músicos Vivi (teclados), Carlinhos(bateria), Jairo (violão e guitarra), e Glefesson (sax). O show terá ainda a participação especial da cantora Bia Gurgel, filha de Katharina, a representante mossoroense no programa The Voice Kid’s da Rede Globo de Televisão este ano.

Serviço:

Show: Vaca Profana – Katharina Gurgel canta Gal Costa;

Quando: Quinta-feira, 30 de setembro, (feriado);

Onde: Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado;

Hora: 20h.