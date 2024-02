Justiça tenta intimar, mas não localiza Michelle Bolsonaro em ação movida por filha de Leila Diniz

Ação indenizatória se refere ao uso indevido da imagem de Leila Diniz em um protesto contra a ditadura militar postado em uma montagem com o rosto de Michelle na conta do PL Mulher em fevereiro de 2023; filha pede indenização de R$ 52,8 mil

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DFT) tentou intimar, sem sucesso, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro em uma ação movida pela filha da falecida atriz Leila Diniz, pelo suposto uso indevido que Michelle fez da imagem da mãe. Expedida em 15 de janeiro, a intimação foi devolvida dez dias depois, na última quinta-feira, 25, porque Michelle não foi encontrada para receber o documento em um de seus endereços, em Brasília.

A audiência está marcada para o próximo dia 21, às 14h, no Rio de Janeiro, onde o processo originalmente é movido. Na ação, a diretora e roteirista Janaina Diniz Guerra, filha da atriz, alega que Michelle usou indevidamente a imagem de Leila, falecida em 1972 em um acidente aéreo, em uma postagem nas redes sociais do PL Mulher, segmento do Partido Liberal (PL) presidido pela ex-primeira-dama.

Fonte: Terra Notícias