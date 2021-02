Justiça suspende fechamento de agências do BB

Nesta quarta-feira (03), a Justiça do Maranhão determinou a suspensão do fechamento das agências do Banco do Brasil em todo território nacional.

A limitar responde à ação ajuizada pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão. Foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís.

Eloy Natan, presidente do sindicato, afirma que a decisão trata-se de uma importante vitória judicial e “reconhece a função essencial exercida pelo BB para o desenvolvimento econômico e social do Maranhão e do Brasil ainda mais em meio à pandemia do coronavírus“.

O Banco do Brasil informou, através de nota, que “aguarda ser citado na ação para analisar o conteúdo da decisão judicial”. O BB aprovou um plano de reorganização para ganhos de eficiência operacional, que entre as medidas, prevê o fechamento de 112 agências, criação de um Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e de um Programa de Desligamento Extraordinário (PDE), que conta com adesão de cerca de 5 mil funcionários.

O plano de enxugamento incluía o fechamento da agência Santa Luzia, localizada na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró/RN. A unidade ainda está em funcionamento, mas em razão da pandemia, seus atendimentos foram reduzidos.