Justiça na Praça chega a Assu nesta quinta-feira (17/8)

O município de Assu, distante 210 km de Natal, receberá, na quinta-feira (17), mais uma edição Justiça na Praça, programa realizado pelo Núcleo de Ações e Programas Socioambientais (NAPS) do Tribunal de Justiça do RN. A expectativa é que cerca de cinco mil participem desta edição, que acontecerá na praça São João Batista, no Centro da cidade, com início às 8h e encerramento às 17h com a realização do casamento comunitário.