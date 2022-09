Justiça manda tirar do ar reportagens do UOL sobre compra de imóveis pela família Bolsonaro

O desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), determinou a retirada das reportagens do portal UOL sobre a compra de 51 imóveis, em dinheiro vivo, pela família do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão é liminar, está em segredo de Justiça, e atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A decisão compreende que as reportagens foram feitas com base em uma investigação que já havia sido anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O portal UOL afirmou que já cumpriu a decisão do STJ, mas que ainda vai concorrer no processo, pois categorizou a decisão como censura.

Nas matérias escritas pela jornalista Juliana Dal Piva, eram demonstrados o patrimônio do presidente Jair Bolsonaro, seus três filhos mais velhos, e de outros parentes próximos, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal.

De acordo com a reportagem, foram comprados ao todo 107 imóveis, onde 51 a negociação foi feita com dinheiro vivo, e os valores chegam ao equivalente de quase R$ 26 milhões.

“mesmo que a jornalista e o portal tenham dito que se ampararam em pesquisa a documentos fidedignos (escrituras públicas de compra e venda de imóveis), para averiguar quais e quantas propriedades foram adquiridas, com dinheiro em espécie, pela família B., desde os anos 1990, atrelou-se a esses fatos a conclusão ou, ao menos, a suposição, de que o capital utilizado para a compra dos imóveis seria proveniente de prática ilícita, consistente nas denominadas ‘rachadinhas’”. Afirmou o desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti.

G1