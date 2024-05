Justiça Federal condena dupla que tentava embarcar com quase 3 kg de cocaína do Aeroporto de Natal para Espanha

O juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal, condenou duas pessoas que tentaram embarcar do Aeroporto Internacional de Natal para a Espanha com 2,7 quilos de cocaína pelo crime de tráfico internacional de drogas.

O homem e a mulher envolvidos foram presos no dia 2 de outubro de 2023. A droga estava embutida na estrutura de uma mala, que foi identificada pelo cães da Polícia Federal. Os dois condenados moravam no Amazonas na época do crime.

A mulher, que era residente em Manaus, foi condenada a 4 anos e 1 mês de reclusão. Ela cumpriu a pena em regime fechado entre 2 de outubro de 2023 e 19 de abril deste ano e teve o restante (3 anos e 6 meses) convertido em prestação de serviço à comunidade.

O homem que a acompanhava no aeroporto morava na cidade de Tabatinga (AM) e foi condenado a 3 anos e 4 meses – também convertida em prestação de serviço à comunidade. Ele não viajaria, mas a acompanhava no aeroporto.

Segundo a sentença do juiz federal Walter Nunes, os dois não tinham registros de prisões anteriores ou de integrarem organizações criminosas. A dupla também nunca havia viajado ao exterior.

O juiz entendeu, portanto, que eles se tratam “das chamadas ‘mulas’ do tráfico, pessoas comumente em situação de vulnerabilidade, que sequer conhecem os principais responsáveis pela droga”.

Segundo o juiz, a mulher foi selecionada para a tarefa como parte de uma estratégia para reduzir as suspeitas, já que homens são presos mais comumente nesses cenários.

O caso

O caso aconteceu no dia 2 de outubro. Antes de embarcar, a mulher foi informalmente entrevistada no aeorporto ao lado de um homem que a acompanha.

Na entrevista, eles apresentaram uma história pouco convincente, segundo a Polícia Federal. Os cães da PF foram acionados e, ao identificarem a mala despachada pela passageira, logo encontraram a cocaína.