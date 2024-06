Justiça determina que governo do RN garanta funcionamento de UTI pediátrica do Hospital Maria Alice Fernandes

Sesap disse que cooperativa contratada sinalizou à direção do hospital que vai conseguir preencher a escala do mês de julho. Ação judicial citava déficit de profissionais.

Por g1 RN e Inter TV Cabugi

27/06/2024 19h46 Atualizado há 2 horas

Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, em Natal Rio Grande do Norte RN Infantil — Foto: Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi

A juíza federal Gisele Maria da Silva Araújo Leite, da 4ª Vara Federal, determinou que o governo do Rio Grande do Norte adote medidas para garantir o funcionamento das UTIs pediátricas no Hospital Infantil Maria Alice Fernandes, em Natal.

A decisão foi motivada por uma denúncia da coordenação da UTI, que comunicou sobre a possibilidade de fechamento de leitos por falta de médicos para os plantões a partir do dia 29 de junho.

A denúncia gerou uma ação conjunta do Ministério Público do Estado, do Conselho Regional de Medicina (Cremern) e do Ministério Público Federal.

A juíza, portanto, determinou também que o governo do RN garantisse “o devido preenchimento da escala de plantão médico” nos dias: 29 de junho e 6, 7,11, 13, 20, 21,25 e 27 de julho.

A decisão liminar foi tomada no dia 21 de junho, mas se tornou de conhecimento público nesta quinta-feira (27).

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde do RN (Sesap) informou que a cooperativa contratada já sinalizou à direção do hospital que vai conseguir fazer o preenchimento da escala para o mês de julho.

No comunicado, a Coordenação da UTI do Maria Alice apontou que os profissionais enfrentavam uma jornada de trabalho de “sobrecarga excessiva devido ao déficit de profissionais”.

A coordenação também relatou que a Secretaria de Saúde já havia se reunido com a Cooperativa com o fim de resolver a insuficiência de pediatras da unidade, mas sem êxito.

O Rio Grande do Norte conta atualmente com 43 leitos de terapia intensiva para crianças e 126 para recém-nascidos.