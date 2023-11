Justiça decreta prisão de segundo suspeito identificado por assalto a casa dos pais de Bruna Biancardi

A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias de Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, o segundo suspeito identificado pela participação no assalto na casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, em Cotia, Grande São Paulo.

Conhecido como “Urso”, o rapaz não tem passagens por crimes. A Justiça também determinou a quebra do sigilo telefônico dele e do primeiro preso, Eduardo Vasconcelos, de 19 anos, que era vizinho e morador do mesmo condomínio.

Eduardo foi encontrado por uma equipe da Guarda Civil do lado de fora do residencial, fugindo a pé, horas depois do crime. Ele confessou à polícia que pegou o carro do padrasto para assaltar a casa dos pais de Bruna e foi autuado e preso por roubo (entenda como foi a prisão abaixo).

Pedro é a pessoa, segundo a apurado pelo g1, que aparece ao lado do Eduardo, no banco do passageiro. A identificação do terceiro comparsa, que seria conhecido como “Europa”, ainda é apurada.

Eduardo já teve a prisão preventiva decretada e permanece preso na cadeia de Cotia. Pedro não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil, Eduardo, que era vizinho das vítimas, planejou o crime com ao menos outras duas pessoas e morava havia menos de uma semana no condomínio com a mãe e o

padrasto.