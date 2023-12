Justiça decreta medidas protetivas contra agressor de ex-companheira em Cruzeta

As medidas determinadas atendem a pedido feito pela vítima e efetuado pela autoridade policial contra o ex-companheiro dela pela suposta prática do crime de ameaça, com a influência normativa da Lei nº 11.340/2006. Em declarações prestadas perante o delegado de polícia, a vítima afirmou que viveu uma união estável com o acusado por 14 anos, tendo encerrado a relação há três meses, embora ainda vivam na mesma residência. Relatou que, em 23 novembro de 2023, por volta das 9 horas, foi até a academia, porém se sentiu mal e se direcionou ao local de trabalho de sua mãe.