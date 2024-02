Justiça autoriza adolescente a realizar supletivo para assumir vaga em curso de informática do IFRN

Em apreciação de pedido com tutela de urgência, um adolescente de 13 anos foi autorizado a realizar o Exame Supletivo de Conclusão de Ensino Fundamental. O objetivo do estudante, ao ingressar com ação na Justiça, foi garantir que, uma vez realizada a prova, pudesse utilizar o certificado de conclusão para realizar a matrícula no curso de Informática oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ipanguaçu, seleção pela qual se inscreveu e foi aprovado. A decisão é da 1a Vara da Comarca de Assú.