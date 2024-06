Justiça aumenta número de vagas para concurso do TSE; 9 serão ofertadas no RN

A Comissão do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral anunciou, na última quinta-feira 5, alterações no edital publicado em 29 de maio. O número total de vagas foi ampliado de 389 para 412, um acréscimo de 23 oportunidades.

No Rio Grande do Norte, estão sendo ofertadas nove vagas de nível superior para atuação no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE/RN). Os salários são de R$ 8.529 para técnicos e R$ 13.994 para analistas.

As vagas no RN incluem três para o cargo de analista judiciário na área judiciária, que exige diploma de ensino superior em Direito, e seis para técnico judiciário na área administrativa, com requisito de ensino superior em qualquer área.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de inscrição são de R$ 130 para analista judiciário e R$ 85 para técnico judiciário. O período para solicitar isenção da taxa vai de terça-feira (4) até às 18h do dia 18 de julho.