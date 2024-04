Justiça aplica medidas protetivas contra ex-companheiro de mulher que vivia em situação de rua com o acusado

Quando aplicou as medidas protetivas, o juiz Rosivaldo Toscano considerou presentes os requisitos necessários para o deferimento. A fumaça do bom direito se justifica, no seu entendimento, no próprio relato da vítima, no Formulário de Avaliação de Risco e nos demais documentos que constam nos autos, que apontam a ocorrência de ofensa à integridade física, ameaça, vigilância contumaz, violação da intimidade e constrangimento, por parte do seu ex-companheiro.