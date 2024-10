Justiça afasta exigência de idade mínima para participar de etapa de concurso da PM

Na análise do caso, o relator do processo, o desembargador Dilermando Mota citou o Incidente de Assunção de Competência em Apelação Cível, de relatoria do desembargador João Rebouças. Com isso, o Poder Judiciário Estadual firmou o entendimento que, no caso particular dos concursos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, o requisito da escolaridade de graduação de nível superior, nos graus de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em qualquer área deve ser exigido no ato da matrícula ou ingresso no curso de formação.