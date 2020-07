Julho Verde: câncer de boca e tireoide somam 45 mil novos casos por ano no Brasil

O dia 27 de julho é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. É por isso que neste mês, diversas entidades ligadas à saúde realizam campanhas de conscientização sobre os fatores de risco e quais sintomas podem indicar a presença da doença.

Uma dessas organizações é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) que lançou a quarta edição da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço, com o lema “O câncer está na cara, mas às vezes você não vê”.

Segundo Rafael De Cicco, médico especialista em oncologia que também é membro da SBCCP, os casos novos por ano de câncer de boca, mais comuns entre os homens, e de de tireoide, mais presente nas mulheres, somam 45 mil novos registros por ano, estando próximo à quantidade de intestino, muito frequente na sociedade brasileira.

Em entrevista ao Brasil de Fato, De Cicco afirma que os sintomas relacionados a esses tipos de câncer são principalmente presença de feridas na boca ou um caroço no pescoço. Ele explica que para tais sintomas, existe a regra das três semanas. “Se esses sintomas que apareceram não melhorarem em três semanas, é prudente que se procure um especialista na região.” E ele alerta para que a população não deixe de procurar um médico em decorrência da pandemia de covid-19.

Qual é a importância da 4ª Edição da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço?

Depois de 2014, onde no dia 27 de julho foi instituído o Dia Mundial de Prevenção de Câncer de Cabeça e Pescoço, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço optou por fazer um mês inteiro dedicado à campanhas para a prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço.

É um câncer que é muito frequente no nosso meio, só que muitas vezes não é tão conhecido pelo público em geral, por isso optamos por fazer essa campanha.

E qual é a importância de ter um mês dedicado somente a isso? Digo, nós temos, por exemplo setembro amarelo, qual é a importância de incluir essa doença nesse rol de meses dedicados às doenças?

É importante porque tem uma diversa gama de doenças. Por exemplo, o câncer de laringe, de cavidade oral, de boca, câncer de pele da região do couro cabeludo e do pescoço, que são muito frequentes. São vários tipos de cânceres diferentes, cada um com seu fator de risco, tipo de tratamento e prevenção.

Durante todo o mês, focamos nos diversos tipos de tumor, que aparecem na região da cabeça e do pescoço. Fazemos a prevenção direcionada para cada tipo de tumor.