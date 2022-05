Jovem pianista potiguar vence concurso internacional e ganha bolsa para estudar nos EUA

A jovem pianista potiguar Isadora Rezende, 16 anos, foi a grande vencedora do concurso internacional Frost Chopin Academy (Fundação Chopin dos EUA) e conquistou o prêmio especial: uma bolsa do estudo de Piano FGCU – Bolsa de estudo de graduação na Bower School of Music & the Arts, da Florida Gulf Coast University. Diante de seu desempenho, recebeu um prêmio especial adicional, a Bolsa de Estudo Frost Chopin Academy, concedendo bolsa de estudos integral para este prestigioso Festival, no período de 19 a 26 de junho de 2022, em Miami, Flórida.

Aluna do Curso Técnico em Música da Escola de Música da UFRN, Isadora conquistou o prêmio especial depois de participar em 2021 do I Concurso Internacional Parnassus de la Musica, organizado pela Universidade Nacional de Música e a Sociedade Parnassus de Música. Foram três etapas de repertórios específicos, baseadas em avaliações de gravações de performances ininterruptas de 10 minutos, 15 minutos e 30 minutos. A pianista foi agraciada com a primeira colocação em sua categoria.

Durante sua estada em Miami, Isadora terá a oportunidade ímpar de se aprofundar na obra de Frédéric Chopin, um dos compositores mais profícuos e representativos da literatura pianística, em aspectos estéticos, estilísticos, técnicos e históricos. Além disso, a participação da jovem pianista tentará a possibilidade de estabelecer contatos com alguns dos mais respeitados professores de piano na atualidade, responsáveis por concessões de inúmeras bolsas internacionais e pela formação de inúmeros jovens pianistas detentores de títulos em concursos internacionais.

Isadora Resende tem uma década de carreira. Aos dez anos ela já chamava atenção de professores e técnicos com suas interpretações de Frédéric Chopin, chegando a ser um dos talentos escolhidos no Concurso Nacional de Piano da USP-Steinway/Caio Pagano. Filha de pais musicistas (pai fagotista, mãe pianista e irmão flautista), Isadora é estudante do Curso Técnico em Música da Escola de Música da UFRN e em 2021 foi protagonista de um documentário “Quando as nuvens eram nossas”, onde ela reencontra a vida e a obra do compositor norte-rio-grnandense Oriano de Almeida.

A Fundação Chopin dos Estados Unidos tem como maior objetivo ajudar jovens e talentosos pianistas a desenvolver suas carreiras como concertistas internacionais e tornar a música clássica, especialmente a música de Chopin, acessível a todos. Frédéric Chopin, também foi um pianista polonês radicado na França e compositor para piano da era romântica. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história.

Com informação do G7 Comunicação