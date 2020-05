Jovem morre após cair em fosso de elevador em Natal

Um jovem de 25 anos morreu após cair no fosso do elevador de um prédio na madrugada deste domingo (24). O edifício fica em Capim Macio, na Zona Sul de Natal. A vítima foi identificada como Julicássio Andrade.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 3h45 para atender a ocorrência. A pessoa que ligou para os bombeiros disse que o jovem caiu do 4º andar. Uma viatura de salvamento com três militares foi enviada ao local para remover o corpo.

A Polícia Militar e o delegado de plantão também estiveram no local. O Crea-RN informou por meio da assessoria de imprensa que vai fiscalizar o local a fim de apurar se o condomínio possui contrato com empresa para manutenção do elevador e quem é o responsável técnico.

Julicássio trabalhava na Assembleia Legislativa do RN, era lotado no gabinete do deputado estadual Kelps Lima e desempenhava funções na área de comunicação do mandato parlamentar. A AL emitiu nota de pesar pela morte do servidor.

