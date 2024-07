Jovem é morto a tiros durante evento político no interior do RN

Um jovem de 22 anos de idade foi morto a tiros durante um evento político na noite de quinta-feira (18) na zona rural da cidade de Tenente Laurentino Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

A vítima, Marcos Samuel Neto Dantas, chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele acompanhava, ao lado de outras pessoas, o lançamento de uma pré-candidatura a vereador.

A Polícia Militar da Região Seridó, que atendeu à ocorrência, informou que a motivação do crime era desconhecida até a manhã desta sexta-feira (19). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 20h no Sítio Canafístula, cerca de 3 quilômetros distante da zona urbana da cidade. A PM informou que o criminoso aproveitou o momento da soltura de fogos no evento e disparou contra Marcos Samuel.

Após o crime, o suspeito – que estava de capacete – subiu em uma moto e fugiu. Até a atualização mais recente desta reportagem, ele não havia sido preso.

A vítima, Marcos Samuel Neto Dantas, morava na cidade de Tenente Laurentino Cruz, na região Seridó do estado.