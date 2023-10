Jovem é morto a facadas durante briga de vizinhos no loteamento Santa Helena

De acordo com a Polícia Militar, uma briga envolvendo vizinhos terminou em assassinato, na noite deste sábado 28 de outubro de 2023, no Loteamento Santa Helena em Mossoró no Oeste Potiguar.

A Guarnição do Santo Antônio, composta pelo sargento Arimatéia, o soldado G.silva e a Pfem Romênia, foi acionada via Copom para atender a ocorrência de lesão por arma branca na rua-Maria auxiliadora Bezerra Cavalcante Santa Helena, e chegado no local os policiais foram informados pela equipe do Samu que a vítima já tinha sido socorrida por populares para a UPA do Santo Antônio.

A equipe foi até a unidade de saude e lá recebeu informações de que a vítima havia sido atendida pela equipe médica mas não resistiu e foi a óbito.

Segundo informações a vítima identificada como Anderson Ferreira da Silva de 23 anos, sofreu 04 cutiladas nas Costa é braço.