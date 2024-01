“Jovem do Futuro”: Prefeitura abre seleção de estágio para estudantes da UERN

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial de Mossoró (DOM), edital do processo seletivo para estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) atuarem como bolsistas/estagiários do programa “Jovem do Futuro”.

O edital visa selecionar estudantes da UERN dos cursos de graduação em Administração, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Contabilidade, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Física, Geografia, Gestão Ambiental, Filosofia, História, Jornalismo, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Química e Serviço Social.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) selecionará os candidatos. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (19) e irão até o dia 26 próximo. Os candidatos serão convocados para entrevistas no dia 31 de janeiro. As entrevistas serão realizadas entre os dias 1º e 2 de fevereiro. O resultado será divulgado dia 5 de fevereiro.

“A UERN é uma importante parceira na execução do programa “Jovem do Futuro”, conduz a parte pedagógica, de conteúdo e formação na área da cidadania, direitos e todos os assuntos que perpassam a construção pessoal e profissional dos jovens do futuro. Ter bolsas monitores da UERN é, também, a certeza de qualidade na condução das salas de aula”, declarou o titular da Semasc, Erison Natécio.

Serão disponibilizadas 40 vagas, bem como a formação de cadastro de reserva. Para se inscrever, o candidato precisa preencher aos seguintes requisitos: estar regularmente matriculados nos cursos de graduação de que trata o item 1.1 deste edital; ser maior de 18 anos; residir em Mossoró; preencher corretamente o formulário on-line disponível no Portal de Estágios da Prefeitura de Mossoró estagios.mossoro.rn.gov.br e após o preenchimento do formulário on-line comunicar à Semasc a realização da inscrição por meio do endereço eletrônico [email protected].

O bolsista/estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (centro e cinquenta). A duração da bolsa será de 4 (quatro) meses, as atividades em sala de aula serão realizadas aos sábados e, excepcionalmente, em dias úteis a critério da coordenação do programa. Mais informações é só acessar o site da Prefeitura na aba do DOM pelo link: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/1221.