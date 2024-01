“Jovem do Futuro”: inscrições seguem até a próxima sexta-feira

A Prefeitura de Mossoró reforça que, o prazo das inscrições para o programa “Jovem do Futuro” encerram-se na próxima sexta-feira (26). São mil vagas de capacitação para adolescentes com idade entre 15 e 18 anos.

O programa “Jovem do Futuro” se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município para garantir aos adolescentes mossoroenses formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Em 2023, mil jovens da cidade e zona rural receberam formação cidadã e técnica através do programa.

“O programa ‘Jovem do futuro’ é oportunidade, cidadania e renda para os nossos jovens. Está mantida a bolsa de R$ 300 mensal, durante 4 meses, para o jovem realizar sua formação em cursos de cidadania e profissionalizantes no Senai e no Senac, com a participação direta da UERN. É muita gente boa participando dessa grande formação para a juventude mossoroense”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

Os jovens que desejarem concorrer a uma vaga devem atender aos seguintes requisitos: ter idade entre 15 e 18 anos no período de realização do curso; residir em Mossoró; estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal no município de Mossoró; possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo; a família estar inscrita no Cadastro Único do município, estando este atualizado; preencher corretamente o formulário de inscrição disponível em https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br/ bem como comprovar corretamente as informações prestadas na inscrição. Os jovens que participaram do ‘Jovem Futuro’ no ano passado não poderão se inscrever nesta edição.