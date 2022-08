Jovem de 22 anos é morto a tiros enquanto esperava o avô na porta de hospital em Mossoró

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (2), em Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte. Ele esperava o avô sair de um hospital, quando foi surpreendido por dois homens. O caso ocorreu por volta das 10h30, na rua Melo Franco.

A vítima foi identificada como Matheus Marques dos Santos Batista, que atuava como auxiliar de serviços gerais. Matheus estava no estacionamento do hospital quando foi atingido por pelo menos quatro disparos. Os suspeitos chegaram pelo lado do motorista e efetuaram os tiros, que atingiram braço e rosto.

“No local surgiu a versão de uma possível briga de trânsito mas através de tentar coletar imagens do local, a polícia vai tentar esmiuçar a dinâmica do crime para saber o que realmente aconteceu”, explicou Denis Carvalho, delegado do caso.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN). Segundo a Polícia Civil o crime tem características de execução, visto que a vítima não teve nenhuma possibilidade de defesa.

