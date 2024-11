Jovem de 21 anos é preso com 8,5 kg de maconha no Aeroporto de Natal

Suspeito foi detido no momento em que desembarcava de um voo proveniente da capital amazonense.

Por g1 RN

22/11/2024 15h00 Atualizado há 43 minutos

Jovem de 21 anos é preso com 8,5 kg de maconha no Aeroporto de Natal — Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto de Natal um jovem de 21 anos, natural de Manaus, com 8,5 quilos de maconha. O suspeito foi detido no momento em que desembarcava de um voo proveniente da capital amazonense nesta quinta (21)

De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu durante uma inspeção de rotina realizada na área de desembarque de voos nacionais. Durante a abordagem, os policiais solicitaram a abertura da mala do jovem, e encontraram nove tabletes de maconha, dissimulados entre peças de roupas.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a sede da PF, onde foi autuado.

Em depoimento à polícia, o amazonense, que trabalha como padeiro, afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e disse ter sido abordado por um desconhecido que lhe propôs o transporte de uma mala até a cidade de Natal. Segundo ele, a entrega seria feita para uma pessoa na estação rodoviária da cidade, e ele receberia pelo serviço a quantia de R$ 2.500.

No entanto, o suspeito alegou desconhecer o conteúdo da mala, que lhe foi entregue lacrada, em frente ao aeroporto de Manaus.

O homem foi indiciado por tráfico interestadual de drogas e, após ser submetido a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), permanece custodiado na sede da Polícia Federal, à disposição da Justiça.