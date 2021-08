Jovem com risco de perder a perna após acidente automobilístico, faz campanha para fazer cirurgia

A jovem Elizama Diniz Vieira, de 20 anos de idade, foi vítima no último dia 26 de maio de um acidente na avenida Presidente Dutra quando sua moto foi atingida por um carro. Com a violência do impacto, Elizama praticamente perdeu a sua perna.

Passados três meses do acidente, a família da jovem segue lutando para fazer uma cirurgia, na tentativa de evitar a amputação do membro, mesmo já tendo sido submetida a várias intervenções cirúrgicas.

No momento, Elizama está necessitando realizar uma Pseudoartrose de Tíbia com Transplante Ósseo. Cirurgia, que o contrário das anteriores, não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que custa, entre o procedimento, despesas médicas e hospitalares, de um total de R$ 31.700.

A família está mobilizando a sociedade para que Elizama possa fazer a cirurgia até a próxima segunda-feira (23). Os interessados em ajudar a jovem podem fazer a doação por meio do PIX Cnpj: 12.500371/0001-11, em nome de Edilson Vieira da Silva.