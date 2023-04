Jovem assassinado é suspeito de matar empresário caicoense no passado

O assassinato do jovem Joênio de Araújo Fernandes, de 24 anos, envolvimento muitos mais crimes do que pode parecer. Ocorrido neste sábado (15), na comunidade conhecida como Rabo da Gata, no bairro de Novo Horizonte, Caicó, o homicídio põe fim a uma vida marcada por suspeita de envolvimento em vários crimes, inclusive, em outro homicídio.

O caso foi trazido pelo jornalista Sidney Silva. Ele apurou que Joênio, foi detido no dia 29 de março deste ano por receptação de produto roubado. Ele foi detido em ação da Polícia Civil. Em sua posse, os policiais encontraram um Iphone roubado em outubro de 2022. Como estava em liberdade condicional, foi reconduzido para o Presídio, mas logo já estava em liberdade de novo.

Outra informação apurada pelo Blog, é que Joênio, era um dos suspeitos de participar da tentativa de roubo que terminou com a morte do empresário caicoense, Dinoberg de Moura, fato registrado no dia 13 de agosto de 2018. No dia 25 de outubro daquele ano, Joênio Araújo, foi preso no estado do Ceará, portando drogas.

96FM