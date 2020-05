COVID-19

É triste, mas, necessário iniciar minha coluna com esse tema. Vou falar por Apodi que, no momento enfrenta uma dificuldade imensa por parte da população que ainda não entendeu a gravidade do problema pandêmico. As gestões públicas fazem suas respectivas partes, porém, a cidade resiste em NÃO ficar em suas casas para amenizar a proliferação do novo corona vírus que, a cada dia se torna uma dor de cabeça a ser solucionado por todo o mundo. Aos apodienses, só digo uma coisa: fiquem em casa, permaneçam em casa, não saiam de casa, NUNCA! Somente em casos de extrema e real necessidade, a sociedade civil agradece!

MÊS MARIANO

Em tradicionais “maios” era de praxe ir às novenas e missas durante todo o mês para a consagração de Maria. Esse ano, tudo mudou e, tudo está diferente, mas, o objetivo é o mesmo. A nossa paróquia agora está no Youtube e, de lá, segue toda a tradição do “Mês com Maria” até o dia 31. Parabéns a todos os envolvidos!

