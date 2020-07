BOA NOTÍCIA

Vamos iniciar a coluna dando boas notícias! Feliz em dizer que, nosso estado é o primeiro no país a ter queda no número de mortes por Covid-19. Isso se dá ao feito coletivo entre Governantes e toda a sociedade civil e militar, porém, não venhamos a fracassar e nem fraquejar. Devemos continuar em vigília para que esse número caia mais e, muito em breve, tenhamos um “novo normal” em vivência com o coletivo. O caminho é esse, continue exercendo seu papel e fazendo sua parte. Juntos, somos mais fortes!

LEI ALDIR BLANC

Deu início essa semana o cadastramento para toda a classe cultural a nível Nacional com a nova Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc. Todas as categorias dentro dos Parâmetros Culturais receberão auxilio financeiro de 600 reais durante três meses, assim como, entidades e associações sem fins lucrativos também poderão receber auxílio para a realização de seus projetos culturais, sejam eles de quaisquer categorias. Em nossa Cidade, esse cadastramento pode ser realizado na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura das 07h às 13h de segunda a sexta. Informações no local!

ABERTURA DA ECONOMIA

Hoje se inicia duas novas etapas para a reabertura gradual da economia no estado. A governadora decidiu unificar a última fração da primeira com a primeira fração da segunda que, permite o funcionamento de bares, restaurantes e academias, desde que, não utilizem climatizadores de ar condicionado. Com a queda nos níveis para o novo Corona vírus, foi permitida a realização da unificação das fases. Cabe aqui ressaltar que, continuemos os cuidados, só que agora mais redobrados e, irmos adaptando aos poucos a nossa rotina ao “novo normal” que está chegando. Que tenhamos sorte e que tudo corra bem!

LIVE

O mês de agosto será de muitas lives solidárias em torno dos nossos artistas/cantores locais. Todos os cantores de Apodi assinaram um projeto e, terá sua primeira apresentação logo na primeira semana do mês seguinte. Acesse o YouTube se inscreva no canal “Cantores de Apodi” e acompanhe esse projeto que com certeza será maravilhoso!

FATOS & BOATOS…

@ Saudade de sair por aí revendo e abraçando amigos queridos não é mesmo? Já que não podemos, segue um bem apertado a todos os meus que sinto saudades. Beijos!

@ Já que as academias serão reabertas, vamos pensar um pouco em qualidade de vida e bem-estar iniciando essa nova fase de vida com alimentação balanceada. Aqui em Apodi, tem as delícias Fit de almoço do Bistrô Porção & Saúde da amiga Edivânia Marcolino. Com certeza a melhor forma de dar play em uma vida saudável.

@ Parabéns aos novos convocados pela última seletiva do Governo do Estado para a pasta da saúde aqui em nosso município estarem atuando na linha de frente do processo de Covid no Hospital Regional Hélio Morais Marinho. Desejo sucesso e saúde a todos nessa nova jornada!