COMITÊ DO AMOR

Em nossa cidade a cada dia cresce o ápice pandêmico sobre os contágios do novo corona vírus. Porém, um grupo de pessoas se uniu em prol de conter o sofrimento e amenizar essa crise que assola não só aqui, mas, em todo o mundo. A querida Vilmaci Viana juntou o útil ao agradável e está levando todas as noites aos mais carentes e vulneráveis do nosso município, sopa, amor e alegria. Atitude nobre em prol de curar a dor e a necessidade de muitos. Muitos aplausos!

VIVA SÃO JOÃO

Se não estivéssemos em momento de pandemia, hoje seria a penúltima noite de novenário dos alusivos ao nosso padroeiro São João Batista. Porém, a nossa paróquia se reinventou e, está conseguindo levar a mensagem do Santo percussor aos fiéis apodienses na forma virtual. De parabéns a toda comissão envolvida em prol de nos aliviar um pouco nossa aflição com mensagens de paz, luz, amor, solidariedade, amizade e alegria. Viva São João Batista!

BARRACAS

O melhor dos nossos festejos juninos são as delicias de seu cardápio que, eu digo e repito: só existem no Nordeste. E pra não perder a tradição nos nossos festejos de São João, As barracas não estão montadas, mas, as delícias estão a postas para quem quiser o sistema delivery. Entrem em contato pelo direct no instagram @paroquiadeapodi e peça já seu quitute junino!

POLÍTICA

No último dia 21, Foi publicado um vídeo pelo Senador Potiguar Stevenson. O assunto: o recebimento do auxílio emergencial a sua irmã. A situação dividiu opiniões como: alguns disseram que foi uma atitude correta; outros: um jogo de cena, demagogia. Na oportunidade, o parlamentar deu ênfase ao momento para fazer duras críticas a imprensa do RN, porém, não citou nomes. Situação delicada, mas, com cunho a ser explicado.

FATOS & BOATOS…

@ Deixe-me enviar abraços especiais aos amigos que sinto saudade: Jean Custo, Heverton Cândido, Marilene Paiva, Dona Alene Pinheiro, Zeza Fernandes, José de Paiva Rebouças, Gerusa Gurgel, Tia Aildeth Maia, Vanuza Viana, Aloma Tereza, Socorro Maia, Lusia Gomes Pinto, Agnaldo Fernandes, Márcio Morais, Gilvana Mota, Jonas Firmino, Regina Coeli, Anna Oliveira, Marcos Leonardo, Glorinha Santos, Zélia Macedo e Hélder Heronildes, Rafaela Costa, Marina Luíza, Charles Paiva, Walterlin Lopes, Clistenes Carlos, Soraya Vieira, Lisboa Batista, Ailton e Leônia Faria, Cesimar Oliveira, Raimundinho Duarte. Sintam-se abraçados com muito carinho e amizade!

@ A busca por uma alimentação saudável a cada dia se inova e, os cardápios são os mais variados. Aqui em Apodi temos uma excelente opção de comidas saudáveis com a chefe Edivânia Marinho que atrela suas refeições ao seu conceituado espaço Porção de Saúde. Fica a dica de comer bem e sem culpa. Siga @porcaodesaude e peça já o seu!