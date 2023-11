Jorge Pontual pede perdão após defender ataque de Israel e ser criticado

Pontual marcou na publicação o perfil de Paulo Pimenta, ministro da Secom, a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. Isso ocorreu porque o político havia criticado o jornalista no X, o antigo Twitter, na manhã deste sábado (4).

“É inaceitável. É vergonhoso. É assustador. Jorge Pontual vem se notabilizando por uma postura manipuladora e covarde sobre a guerra no Oriente Médio. Uma coisa é condenar os atos terroristas, a morte e os sequestros de civis israelenses, outra é justificar as barbáries, o genocídio e a morte indiscriminada de milhares de crianças e inocentes palestinos”, publicou Pimenta.

No programa Em Pauta desta sexta-feira (3), Pontual afirmou que Israel tem o direito de atacar combatentes do Hamas, a organização terrorista ativa na Faixa de Gaza.

“Israel já tinha avisado que se tivesse gente do Hamas nessas ambulâncias, atacaria. E não deu outra”, disse o jornalista. “Se eles estavam na ambulância, infelizmente era isso que Israel tinha que fazer. Alvejar esses seus inimigos. Agora, era uma ambulância, e morreram pessoas que estavam perto e que não eram do Hamas. Isso é um exemplo de como é complicada essa situação.”