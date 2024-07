Jogos Paraolímpicos de Paris 2024 terá delegação com 18 integrantes do RN

São 14 atletas, um técnico em halterofilismo dois médicos e uma enfermeira que estão incorporados à delegação brasileira. Os atletas são das modalidades canoagem, natação, atletismo, goal ball e 2 atletas guia. A delegação brasileira contará com 274 participantes em Paris. Essa é a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil.

“Aos que vão representar o Rio Grande do Norte e o Brasil em Paris nas várias modalidades desejamos boa sorte, inspiração e energia. Contem com nosso apoio e torcida”, afirmou a governadora Fátima Bezerra ao receber a delegação no auditório da Governadoria.

Fátima Bezerra disse que estará em Paris a convite do Ministério do Turismo que vai promover uma ação na Casa Brasil, no período dos Jogos Olímpicos. “O nosso estado estará representado inclusive com um stand para divulgar nossos atrativos e também vamos levar três bordadeiras do município de Timbaúba dos Batista para fazer bordados divulgando nossa cultura no local”, informou.

Na estada em Paris, a governadora estará acompanhada da secretaria estadual de Turismo, Solange Portela e do diretor-presidente da Emprotur, Raoni Fernandes.

O coordenador de Paradesportos da secretaria de Estado da Educação e Cultura, Tibério Maribondo ressaltou a qualificação da delegação do RN e falou da expectativa de bons resultados. “Temos certeza que a delegação trará na bagagem de volta ótimos resultados para o Brasil e para o nosso Estado”, disse.

A governadora recebeu a delegação acompanhada dos secretários de estado, Socorro Batista (Seec), Solange Portela (Setur), subsecretário de Educação Flaubert Torquato, subsecretário de esportes da Seec, César Nunes, diretor-presidente da Fundação José Augusto, Gilson Matias e do prefeito de Timbaúba dos Batista, Ivanildo Araujo de Albuquerque Filho.