Jogos de Santa Luzia começam segunda-feira

A 8ª edição dos Jogos de Santa Luzia começam na próxima segunda-feira (6). A abertura será às 18h30 no Ginásio Carecão, do Colégio Diocesano Santa Luzia. O evento integra o calendário da Festa de Santa Luzia 2023.

Na abertura, haverá a rodada inicial da modalidade futsal, onde a Academia Corpo e Ritmo, de Areia Branca, dará o pontapé para a competição. Serão 11 equipes nessa disputa.

Este ano, os Jogos de Santa Luzia vêm com a novidade “prata da casa”, quando o elenco de jogadores é composto todo por competidores de sua respectiva cidade, com no máximo dois participantes de fora.

A disputa na modalidade vôlei ocorrerá nos dias 2 e 3 de dezembro, no Colégio Mater Christi, nas categorias masculino e feminino.

Haverá também a modalidade tênis de mesa no Ginásio de Esporte Engenheiro Pedro Ciarlini Neto, que ocorrerá no dias 11 e 12 de novembro, com inscrições ainda a serem abertas.

Tem ainda o vôlei de areia, que será no período de 19 e 26 de novembro, na Arena Relativa.

Outra novidade é o beach tênis, que vai ocorrer após a Festa de Santa Luzia, dos dias 14 a 17 de dezembro, na Arena WBT.

A Festa de Santa Luzia 2023 acontecerá de 1° a 13 de dezembro, tendo como tema este ano “Luz na Missão”.