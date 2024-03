Jogadora potiguar fez bonito gol em vitória do Brasil sobre o México na Copa Ouro Feminina da Concacaf

A potiguar Antônia comemorou muito o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Ela balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre o México, na semifinal da Copa Ouro Feminina da Concacaf, em San Diego (EUA) . Adriana e Yasmim fizeram os outros gols do Brasil.

A lateral fez o segundo gol do Brasil, aos 31 minutos da partida. Ela recebeu na entrada da área, puxou a bola para o pé esquerdo e acertou um bonito chute da meia-lua, no canto direito da goleira Barreras.

– Na hora do lance eu já pensei em chutar mesmo, mas vi que elas iriam bloquear o chute, então dei mais um toquinho e só me concentrei em colocar no cantinho, já que não era a minha perna dominante. E, graças a Deus, o chute foi certeiro e depois foi só correr pro abraço, com muita emoção. E também fiquei muito feliz de ver a emoção de todos ali comigo – completou.

O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos na final da Copa Ouro, no domingo, às 22h15 (horário de Brasília), novamente no Snapdragon Stadium, em San Diego.

Curiosidades de Antônia na seleção brasileira

38 jogos pela Seleção

Fevereiro/2017 – Primeira convocação, ainda como volante, em período de treinamentos e observação. Técnica: Emily Lima

27/6/2017 – Primeira convocação para jogos, como zagueira, amistoso contra a Alemanha, em 4/7/2017. Técnica: Emily Lima

2018 e 2019 – Convocações para períodos de treinamentos. Técnico: Vadão

4/3/2020 – Estreia pela seleção em Brasil 0 x 0 Holanda, pelo Torneio da França. Técnica: Pia Sundhage

6/3/2024 – Primeiro gol pela seleção brasileira, na vitória por 3 a 0 sobre o México.