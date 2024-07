Jogadora potiguar comemora convocação para Jogos Olímpicos de Paris 2024

Antônia Silva vai disputar pela primeira vez uma Olimpíada. A jogadora potiguar foi convocada nesta terça-feira pelo técnico Arthur Elias. A lateral da seleção brasileira fez questão de estar em Natal para acompanhar o anúncio com a família pela TV. Com a divulgação do nome, a festa foi completa.

– É um sentimento inexplicável. Há muito tempo sonhei com esse momento de poder representar meu país nas Olimpíadas. Realmente a ficha só cai quando você vê seu nome na convocação. Foi muita emoção, gratidão. Veio um filme na minha cabeça, de lembrar tudo que passei na minha carreira, de todos os meus sonhos, e hoje poder realizar um deles ao lado da minha família – falou Antônia.

– Estou muito feliz e acredito que é o sonho de qualquer criança representar o seu país e espero fazer isso da melhor forma possível – completou.

Antônia, 30 anos, é natural da pequena Riacho de Santana, no interior do Rio Grande do Norte – a 414 km de Natal.

Zagueira de origem, ela se firmou na lateral da Seleção desde a conquista do título da Copa América em 2022. Ela também disputou a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.