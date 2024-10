Jogador no top 10 da Bola de Ouro corneta prêmio: “Não são justos”

CNN Brasil

Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, fez críticas ao prêmio Bola de Ouro e mostrou não ter ficado satisfeito com o último resultado. O argentino ficou em 7º colocado no ranking de melhores jogadores do mundo da premiação.

“Honestamente, eu esperava terminar melhor [no ranking]. Trabalho para a Inter e para a Argentina. Às vezes esses prêmios não são decididos de forma justa. Estou feliz pelo meu trabalho e por estar de volta à forma, porque cheguei tarde e sem descanso”, disse em entrevista à DAZN após vitória por 3 a 0 contra o Empoli pela Serie A.

O atacante marcou um gol na partida, realizada na última quarta-feira (30), no Estádio Carlo Castellani, em Empoli, e se tornou o jogador estrangeiro com mais gols na história do clube, com 134.

Na última temporada, Lautaro foi campeão do Campeonato Italiano pela Inter como artilheiro do torneio, conquistou o título da Supercopa da Itália e venceu a Copa América com a Argentina, torneio em que marcou o gol do título na final contra a Colômbia, que terminou em 1 a 0 para a equipe de Lionel Scaloni.

Como o ranking é definido

A Bola de Ouro, prêmio criado pela revista France Football há quase 70 anos, tem um sistema de votação para definir o ranking. A seleção dos finalistas começa com uma lista inicial de 30 nomes, elaborada por jornalistas da própria publicação.

Após a elaboração da lista, a revista escolhe um jornalista de cada país dos 100 primeiros colocados do ranking da Fifa. Esses jornalistas são responsáveis por votar nos dez jogadores que consideram mais merecedores do prêmio.

A pontuação é distribuída da seguinte forma: cada jogador recebe 15 pontos a cada vez que é escolhido em primeiro lugar, 12 para o segundo, 10 para o terceiro e assim por diante, até um ponto para o décimo colocado. O atleta com a maior pontuação vence.