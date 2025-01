Jogador deixa América e acerta com clube do exterior

O lateral-esquerdo Guilherme Guedes está de saída do América. O jogador, de 25 anos, acertou com o Navbahor, do Uzbequistão, visando a próxima temporada. O clube uzbeque oficializou a contratação do atleta em publicação nas redes sociais. As informações são da Tribuna do Norte.

Guedes chegou ao América na última temporada e assumiu a posição de titular na equipe comandada pelo treinador Marquinhos Santos. Durante a Série D do Campeonato Brasileiro, o jogador perdeu espaço na equipe inicial com a contratação de Marquinhos Pedroso.

O lateral atuou pelo alvirrubro em 23 oportunidades e marcou um gol. Guedes também fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Potiguar 2024, de maneira invicta após vencer o Santa Cruz de Natal na decisão do segundo turno.