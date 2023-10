João Maia se filia ao PP; Eriko Jácome assumirá partido em Natal

O deputado federal João Maia assinou ficha de filiação ao Partido Progressistas (PP) e assumiu o controle da sigla a nível estadual nesta sexta-feira 20, em evento que reuniu cerca de 1.600 pessoas, incluindo o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira.

João Maia trouxe consigo pelo menos oito prefeitos, que também assinaram a ficha de filiação do PP durante o evento. São eles: Manoel Bernardo (João Câmara), Raimundo Pezão (Umarizal), Jeane Saraiva (Alexandria), Inácio Macedo (Tenente Laurentino Cruz), Davi Cássio (Riacho de Santana), Shirley Targino (Messias Targino), Tangará (José Airton Bezerra) e Nira (Goianinha).

Foram filiados ainda ao Partido Progressistas o deputado estadual Neilton Diógenes e os vice-prefeitos Marcílio Dantas (Ceará-Mirim), Renato Alves (Pau dos Ferros) e Toinho Santiago (Caicó). Segundo João Maia, vários vereadores se comprometeram a migrar para o partido, mas aguardam a abertura da janela partidária, em abril do ano que vem, para oficializar a migração.

O ato também contou com a presença do atual presidente do PP no Rio Grande do Norte, Beto Rosado, que passará oficialmente a presidência a João Maia no próximo mês. “Eu como atual presidente do PP me sinto muito honrado com a filiação de João Maia, porque nos agiganta como partido. Tenho certeza de que teremos muitas vitórias juntos”, ressaltou o ex-deputado.

João Maia disse que ainda não estabeleceu uma meta para as eleições de 2024, mas que deseja fazer “o maior número possível de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores”. A convenção estadual do PP está marcada para o dia 8 de dezembro, quando serão definidos os candidatos e as pretensões para o ano que vem.

Questionado se o PP seria parceiro da governadora Fátima Bezerra (PT) no RN, o novo presidente do partido confirmou que está à disposição para ajudar o Estado.

“Eu não faço oposição por oposição, mesmo quando estava no PL eu nunca fiz oposição sistemática à governadora Fátima. Minha política é ajudar o Estado. Conte comigo para ajudar, eu sou pragmático em relação a isso. Eu estou como sempre estive, continuo o mesmo João Maia de sempre”, disse o deputado ao AGORA RN durante o evento.

Em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), João Maia não deixou claro seu posicionamento. Ele disse que procura seguir a orientação do presidente do partido e do líder do PP na Câmara, para não enfraquecer a liderança partidária.

“Ele [Ciro Nogueira] não me deu nenhuma orientação em relação a isso [ser base de Lula], ele só quer que a gente discuta as questões econômicas, onde eu tenho uma expertise maior e, a bem da verdade, desde quando eu decidi vim para o PP, eu tenho votado sistematicamente com a orientação da liderança”, disse João Maia.

Quem também marcou presença no evento foi o presidente da Câmara Municipal de Natal (CMN), vereador Eriko Jácome (MDB). Ele não se filiou ao PP, mas assumiu o controle do partido em Natal, através do pré-candidato a vereador Daniel Santiago, que assumiu o diretório da capital provisoriamente. Daniel é auxiliar direto do vereador Dickson Júnior.

Eriko vai esperar a abertura da janela partidária, em abril do ano que vem, para oficializar sua ida à presidência do PP em Natal. Ele será o responsável por definir a nominata que vai disputar a eleição para a Câmara Municipal em 2024.

“Eriko Jácome vai assumir os progressistas em Natal e vai encaminhar as discussões sobre as eleições. Claro que eu vou discutir com eles, pois é a capital do nosso Estado. Mas a decisão final é com eles”, declarou João Maia.

PP na Câmara dos Deputados

A cerimônia de filiação contou com a participação de lideranças nacionais da legenda, como o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e o líder do partido na Câmara Federal, deputado Dr. Luizinho e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

Com a oficialização da filiação de João Maia, o PP chega a 50 deputados na Câmara e se torna a 4ª maior bancada em Brasília.

Ciro Nogueira celebrou a chegada de João Maia. “João é um dos deputados mais respeitados do País, mais representativos para o Rio Grande do Norte. Eu disse a ele que o Progressistas vai ser o último partido da vida dele porque ele é uma referência muito importante para nós”, disse o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro.

João Maia chega ao PP após duas décadas no Partido Liberal (PL), legenda que era presidida por ele. O deputado federal foi eleito para o cargo pelo segundo mandato consecutivo em 2022, com 104.254 votos. Antes, já havia exercido o cargo de deputado federal por outros dois mandatos, entre 2006 e 2014.

