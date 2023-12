João Maia assume presidência de partido

O Partido Progressistas (PP) realizou, nesta sexta-feira (08) em Natal, sua Convenção Estadual, onde foi deliberado a Eleição e posse dos novos membros do Diretório Estadual.

O deputado federal João Maia assumiu a presidência estadual do partido. O ex-presidente Beto Rosado passou a ser vice, juntamente com os vice-presidentes o deputado estadual Neilton Diógenes e o ex-prefeito Leonardo Rêgo.

A Convenção contou com a presença de vários prefeitos, vereadores e lideranças.

Para João Maia, assumir a presidência do PP é um misto de alegria e compromisso com o partido e os potiguares. “Eu estou assumindo, com muita alegria e senso de responsabilidade, a direção estadual do Progressista, juntamente com Beto Rosado e toda executiva. Assumo o compromisso de trabalhar em função de fortalecer os municípios. Sempre digo: Nosso compromisso é com os municípios, que é onde as pessoas vivem, seja na área urbana ou na área rural. Tenho alegria, satisfação, honra e senso de responsabilidade para conduzir o partido”, declarou João Maia.