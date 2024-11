João Grandão é transferido para Presídio Federal em Mossoró após alta hospitalar

A Polícia Penal do Rio Grande do Norte realizou a transferência do interno João Maria da Costa Peixoto, conhecido como “João Grandão”, para o Presídio Federal de Mossoró na noite desta terça-feira 19. A medida foi executada após a alta médica do detento e determinação da Justiça.

João Grandão estava internado no Hospital Walfredo Gurgel desde 18 de setembro, quando foi atingido em uma troca de tiros com forças policiais. Durante o período de internação, o preso esteve sob vigilância intensa da Polícia Penal, devido à sua periculosidade e envolvimento em atividades criminosas.

A operação de transferência contou com a atuação do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC), unidades especializadas da Secretaria da Administração Penitenciária, além do apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar.